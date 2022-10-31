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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

31.10.2022 11:06
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERDAR GÜRSOY 2010 - devam ediyor INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİS SPK DÜZEY 3, TÜREV
GÖKHAN YAZICI 2016 GFO YÖNETİM DANIŞMANLIK A.Ş.- DİREKTÖR, 2021-DEVAM INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON YÖNETİM MÜDÜRÜ SPK DÜZEY 3, TÜREV




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075197


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKING 14,86 6.419.536 % 9,99  
PETUN 48,10 29.860.408 % 9,97  
BRKSN 15,67 3.960.794 % 9,96  
TUCLK 26,52 6.010.731 % 9,95  
ULUUN 36,02 159.423.804 % 9,95  
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12:30 Alış Satış %  
Dolar 18,6147 18,6162 % 0,19  
Euro 18,5032 18,5119 % -0,13  
Sterlin 21,4285 21,5360 % -0,41  
Frank 18,5373 18,6490 % -0,24  
Riyal 4,9395 4,9643 % 0,22  
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12:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.639 1.639 -5,90  
Altın Gr. 980 980 -2,53  
Cumhuriyet 6.556 6.655 -11,00  
Tam 6.583 6.649 -87,00  
Yarım 3.208 3.248 -46,00  
Çeyrek 1.609 1.623 -24,00  
Gümüş.Ons 19,06 19,09 -0,19  
Gümüş Gr. 11,39 11,41 -0,12  
B. Petrol 93,36 93,36 -0,41  
Seans Raporu 12:30
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