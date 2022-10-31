***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.10.2022 11:23
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERDAR GÜRSOY 2010 - devam ediyor INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPK DÜZEY 3, TÜREV
GÖKHAN YAZICI 2016 GFO YÖNETİM DANIŞMANLIK A.Ş.- DİREKTÖR, 2021-DEVAM INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON YÖNETİM MÜDÜRÜ SPK DÜZEY 3, TÜREV
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075209
BIST
15:313.939
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 59,80
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
15:3118,6165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0360
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
15:3118,4806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0560
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
15:31980,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,24
|Açılış
|: 980,48
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler15:31
|AKCNS
|44,00
|103.984.200
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.461.961
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|267.880.138
|% 9,98
|
|KONTR
|98,15
|875.399.950
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|57.288.135
|% -9,98
|
|CEOEM
|13,50
|41.478.339
|% -8,60
|
|MZHLD
|128,30
|25.790.210
|% -8,16
|
|METRO
|1,52
|118.996.008
|% -7,88
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|THYAO
|99,10
|4.143.089.786
|% 2,22
|
|SASA
|118,50
|2.064.227.167
|% 8,42
|
|AKBNK
|14,43
|1.943.844.465
|% -1,70
|
|SISE
|32,90
|1.602.232.104
|% 1,11
|
|YKBNK
|8,97
|1.546.892.064
|% 1,01
|
|EKGYO
|4,41
|958.527.946
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,97
|1.546.892.064
|% 1,01
|
|ISCTR
|9,04
|1.298.495.946
|% -0,11
|
|SKBNK
|2,04
|275.885.451
|% -0,49
|
|AKBNK
|14,43
|1.943.844.465
|% -1,70
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6126
|18,6165
|% 0,19
|
|Euro
|18,4707
|18,4806
|% -0,30
|
|Sterlin
|21,3985
|21,5058
|% -0,55
|
|Frank
|18,5365
|18,6482
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9400
|4,9648
|% 0,23
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.639
|-6,22
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.673
|7,00
|
|Tam
|6.608
|6.664
|-72,00
|
|Yarım
|3.220
|3.255
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.627
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,15
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,47
|92,47
|-1,30
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:46YAPRK
Yüzde 8.04 oranında artışla 49.70 lira fiyatla işlem gören hissede 527, 563 adet işlem
-
15:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, KRDMD, GARAN
-
15:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, TCELL, TKFEN
-
15:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 16 artarak (% 1.35 ) 3, 459
-
15:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, ATSYH, PETUN, ULUUN, SMRTG, NTGAZ, KERVN, AKCNS, BRKSN, VKING