***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu Denizbank A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 15 yılFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, finansal teknoloji (Fintech) şirketleri ile bu şirketlere ürün veya hizmet sağlayan teknoloji ve inovasyon şirketlerine başlangıç, gelişim ve ileri aşamalarında yatırım yapmak ve şirketin gelişim veya ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik kaynak taahhüdünde bulunan nitelikli yatırımcıya satışFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerpil ASLAN BEKTAŞ 07.12.2020 SPK DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLARFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİsmail Barış ÖZİSTEK 2019-Devam Inveo Portföy yönetimi A.Ş.,Yönetim Kurulu ÜyesiHasan Halim ÇUN 2008-Devam Inveo Portföy yönetimi A.Ş.,Yönetim Kurulu BaşkanıBurak BALIK 2021-Devam Inveo Portföy yönetimi A.Ş.Girişim Sermayesi MüdürüSerdar GÜRSOY 2020-Devam Inveo Portföy yönetimi A.Ş.,Yönetim Kurulu ÜyesiFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerdar GÜRSOY SPF DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLARGökhan YAZICI SPF DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLARİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAltayçeşme mah.Çamlı sok.no:21/45 Ofispark Maltepe/İstanbul 02164530000 portfoy@inveoportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaHasan Halim ÇUN Genel Müdür 02164530000 halim.cun@inveoportfoy.comSerdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 02164530000 serdar.gursoy@inveoportfoy.comNalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu 02164530000 nalan.yetis@inveoportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075853BIST