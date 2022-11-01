Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.11.2022 13:10
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu Denizbank A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 10 YIL
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi, kuluçka dönemine ulaşmış fakat henüz müşterisi ile büyük çapta buluşamayan girişim şirketlerinin kuruluş ve işleyişine tecrübe aktarımı ve finansal yatırım yolu ile ortak olmayı hedeflemektedir. Girişim sermayesi finansmanı alarak hızlı büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca Fon girişim şirketlerine yatırım yapan başka fonlara, ilgili mevzuat çerçevesinde kurulu kitle fonlaması araçlarına yatırım yapabilir. Fon, yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Fonun yapacağı girişim sermayesi yatırımları ile ilgili gerek giriş gerekse çıkış kararları Yatırım Komitesince verilir.Yatırım yapılacak şirketin seçiminde esas alınacak kriterler kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi, marka değeri yaratma gücü, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeli olacaktır.


Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yurtiçinde ve/veya yurtdışında yerleşik kaynak taahhüdünde bulunan nitelikli yatırımcıya satış

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil ASLAN BEKTAŞ 07.12.2020 SPK DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMAİL BARIŞ ÖZİSTEK 2019 – Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi
HASAN HALİM ÇUN 2008 – Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdürü
BURAK BALIK 2021 – Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Girişim Sermayesi Müdürü
KERİM POLAT 2013- devam Polat Holding ve Şirketleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili
KAAN YÜCEL 2021- Polat Holding ve Şirketleri, Yönetim Kurulu Üyesi
NEŞET ÖZGÜR CİRELİ 2022 – Devam - Poltech Elektronik Sistemleri Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
OKTAY HATIRNAZ 2016 – Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı (CFO)
FİKRET NAS 2021 – Devam Polat Holding A.S.– Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Grup Başkanı
ARKIN AKBAY 2021-Devam Polat Holding A.Ş. Enerji Sektör Başkanı

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERDAR GÜRSOY SPF DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR
GÖKHAN YAZICI SPF DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Altayçeşme mah.Çamlı sok.no:21/45 Ofispark Maltepe/İstanbul 02164530000 portfoy@inveoportfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Hasan Halim ÇUN Genel Müdür 02164530000 halim.cun@inveoportfoy.com
Serdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 02164530000 serdar.gursoy@inveoportfoy.com
Nalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu 02164530000 nalan.yetis@inveoportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075854


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:524.044
Değişim :  1,64% |  65,32
Açılış :  3.987  
Önceki Kapanış :  3.979  
En Yüksek
4.100 En Düşük
3.987
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 180,40 326.744.734 % 10,00  
KRGYO 8,69 70.624.439 % 10,00  
AKCNS 48,40 60.859.268 % 10,00  
VAKKO 33,88 5.790.465 % 10,00  
EDATA 22,24 75.323.384 % 9,99  
daha fazla
17:52 Alış Satış %  
Dolar 18,6171 18,6212 % 0,08  
Euro 18,3648 18,3827 % -0,11  
Sterlin 21,2899 21,3967 % 0,14  
Frank 18,5522 18,6639 % 0,34  
Riyal 4,9395 4,9643 % 0,10  
daha fazla
17:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.644 1.644 10,78  
Altın Gr. 986 986 9,20  
Cumhuriyet 6.589 6.689 18,00  
Tam 6.629 6.691 40,00  
Yarım 3.230 3.269 20,00  
Çeyrek 1.620 1.633 9,00  
Gümüş.Ons 19,63 19,66 0,48  
Gümüş Gr. 11,80 11,81 0,35  
B. Petrol 94,76 94,76 1,95  
Seans Raporu 17:52
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru