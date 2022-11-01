***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu Denizbank A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 10 YILFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi, kuluçka dönemine ulaşmış fakat henüz müşterisi ile büyük çapta buluşamayan girişim şirketlerinin kuruluş ve işleyişine tecrübe aktarımı ve finansal yatırım yolu ile ortak olmayı hedeflemektedir. Girişim sermayesi finansmanı alarak hızlı büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca Fon girişim şirketlerine yatırım yapan başka fonlara, ilgili mevzuat çerçevesinde kurulu kitle fonlaması araçlarına yatırım yapabilir. Fon, yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Fonun yapacağı girişim sermayesi yatırımları ile ilgili gerek giriş gerekse çıkış kararları Yatırım Komitesince verilir.Yatırım yapılacak şirketin seçiminde esas alınacak kriterler kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi, marka değeri yaratma gücü, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeli olacaktır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYurtiçinde ve/veya yurtdışında yerleşik kaynak taahhüdünde bulunan nitelikli yatırımcıya satışFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerpil ASLAN BEKTAŞ 07.12.2020 SPK DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLARFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarİSMAİL BARIŞ ÖZİSTEK 2019 – Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu ÜyesiHASAN HALİM ÇUN 2008 – Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel MüdürüBURAK BALIK 2021 – Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Girişim Sermayesi MüdürüKERİM POLAT 2013- devam Polat Holding ve Şirketleri Yönetim Kurulu Başkan VekiliKAAN YÜCEL 2021- Polat Holding ve Şirketleri, Yönetim Kurulu ÜyesiNEŞET ÖZGÜR CİRELİ 2022 – Devam - Poltech Elektronik Sistemleri Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu ÜyesiOKTAY HATIRNAZ 2016 – Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı (CFO)FİKRET NAS 2021 – Devam Polat Holding A.S.– Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Grup BaşkanıARKIN AKBAY 2021-Devam Polat Holding A.Ş. Enerji Sektör BaşkanıFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSERDAR GÜRSOY SPF DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLARGÖKHAN YAZICI SPF DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLARİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAltayçeşme mah.Çamlı sok.no:21/45 Ofispark Maltepe/İstanbul 02164530000 portfoy@inveoportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaHasan Halim ÇUN Genel Müdür 02164530000 halim.cun@inveoportfoy.comSerdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 02164530000 serdar.gursoy@inveoportfoy.comNalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu 02164530000 nalan.yetis@inveoportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075854BIST