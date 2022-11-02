***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.11.2022 12:02
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu Denizbank A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 15 YIL
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, Finansal teknoloji (Fintech) şirketleri ile bu şirketlere ürün veya hizmet sağlayan teknoloji ve inovasyon şirketlerine başlangıç, gelişim ve ileri aşamalarında yatırım yapmak ve bu şirketlerin gelişim veya ileri aşamalarında satış birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmayı hedeflemektedir. Fon ayrıca, teknoloji ve inovasyon şirketlerine de yatırım yapabilir. Fonun yapacağı girişim sermayesi yatırımları ile ilgili gerek giriş, gerekse çıkış kararları yatırım komitesince verilir. ve kurucu yönetim kurulunca onaylanır. Kurucu yönetim kurulu, çerçevesi, sınırları ve süresi belirlenmiş olmak kaydı ile bu yetkisini genel müdüre devredebilir. Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi, marka değeri yaratma gücü, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeli olacaktır.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yurtiçinde ve/veya yurtdışında yerleşik kaynak taahhüdünde bulunan nitelikli yatırımcıya satış
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil ASLAN BEKTAŞ 07.12.2020 SPK DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İsmail Barış ÖZİSTEK 2019-Devam Inveo Portföy yönetimi A.Ş.,Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Halim ÇUN 2008-Devam Inveo Portföy yönetimi A.Ş.,Yönetim Kurulu Başkanı
Burak BALIK 2021-Devam Inveo Portföy yönetimi A.Ş.Girişim Sermayesi Müdürü
Serdar GÜRSOY 2020-Devam Inveo Portföy yönetimi A.Ş.,Yönetim Kurulu Üyesi
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serdar Gürsoy SPF DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR
Mine Tarakçıoğlu SPF DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Altayçeşme mah.Çamlı sok.no:21/45 Ofispark Maltepe/İstanbul 02164530000 portfoy@inveoportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Hasan Halim ÇUN Genel Müdür 02164530000 halim.cun@inveoportfoy.com
Serdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 02164530000 serdar.gursoy@inveoportfoy.com
Nalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu 02164530000 nalan.yetis@inveoportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076153
BIST