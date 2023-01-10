***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.01.2023 15:13
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Hasan Halim ÇUN Genel Müdür 02164530000 halim.cun@inveoportfoy.com
Eral KARAYAZICI Portföy Yöneticisi 3124382700 eral.karayazici@inveoportfoy.com
Nalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu 02164530000 nalan.yetis@inveoportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099388
BIST
14:595.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -48,41
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
14:5918,7775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
14:5920,1531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
14:591.132,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.132,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler14:59
|EUHOL
|2,38
|79.119.275
|% 14,42
|
|ACSEL
|77,55
|40.689.076
|% 10,00
|
|SDTTR
|51,50
|3.800.031
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|26.557.705
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|102.348.510
|% 9,98
|
|POLTK
|1.930,60
|51.276.317
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|191.579.362
|% -9,83
|
|MEPET
|5,28
|39.036.571
|% -9,74
|
|ASELS
|59,90
|4.522.426.257
|% 1,35
|
|THYAO
|136,70
|4.160.019.089
|% -1,23
|
|EREGL
|39,80
|4.040.995.154
|% -0,05
|
|KRDMD
|18,77
|3.237.301.347
|% -0,11
|
|EKGYO
|8,82
|2.767.083.987
|% 1,03
|
|EKGYO
|8,82
|2.767.083.987
|% 1,03
|
|YKBNK
|9,97
|1.874.864.196
|% -1,48
|
|KRDMD
|18,77
|3.237.301.347
|% -0,11
|
|SKBNK
|2,85
|365.184.367
|% 0,35
|
|KATMR
|2,32
|296.820.038
|% -9,73
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7748
|18,7775
|% 0,04
|
|Euro
|20,1434
|20,1531
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,7621
|22,8763
|% -0,12
|
|Frank
|20,2884
|20,4106
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9854
|5,0104
|% 0,10
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|4,24
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.133
|3,50
|
|Cumhuriyet
|7.630
|7.745
|-15,00
|
|Tam
|7.670
|7.721
|13,00
|
|Yarım
|3.726
|3.777
|6,00
|
|Çeyrek
|1.863
|1.889
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,55
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,23
|-0,05
|
|B. Petrol
|80,05
|80,05
|0,40
|