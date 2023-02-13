***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az % 80'i devamlı olarak yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyüne ağırlıklı olarak kısa vadeli devlet ve özel sektör borçlanma araçları dahil edilir. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındadır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilir. 2Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.%20 BİST-KYD DİBS 91 Gün + % 60 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + % 15 BİST-KYD Gecelik Brüt Repo Endeks + % 5 BIST-KYD 1 aylık Gösterge Mevduat TL Endeksihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112941BIST