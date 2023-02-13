***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.02.2023 17:19
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az % 80'i devamlı olarak yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyüne ağırlıklı olarak kısa vadeli devlet ve özel sektör borçlanma araçları dahil edilir. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındadır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilir. 2
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
%20 BİST-KYD DİBS 91 Gün + % 60 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + % 15 BİST-KYD Gecelik Brüt Repo Endeks + % 5 BIST-KYD 1 aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112941
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8523
En Düşük
18,7950
10:4220,1925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0757
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3300
|
20,2176
En Düşük
20,0009
10:421.122,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -6,51
|Açılış
|: 1.122,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,82
|
1.130,12
En Düşük
1.122,20
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8381
|18,8444
|% 0,07
|
|Euro
|20,1864
|20,1925
|% 0,38
|
|Sterlin
|22,7767
|22,8909
|% 0,63
|
|Frank
|20,3638
|20,4865
|% 0,29
|
|Riyal
|5,0057
|5,0308
|% 0,05
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-10,65
|
|Altın Gr.
|1.123
|1.123
|-5,40
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|-9,00
|
|Tam
|7.611
|7.675
|-20,00
|
|Yarım
|3.718
|3.756
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.878
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,28
|13,30
|-0,05
|
|B. Petrol
|86,09
|86,09
|-0,30
|
Seans Raporu
10:42
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17:46
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