***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon ağırlıklı olarak BIST 30 endeksinde yer alan şirketler hariç olmak üzere borsada işlem gören diğer şirketlerin paylarına yatırılır. Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem görenihraççı payları, bunlara dayalı yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, opsiyon sözleşmeleri ve aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20?si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.% 50 BIST 100-30 Endeksi + %50 BIST TUM-100 Endeksihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112947BIST