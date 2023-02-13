***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin asgari %80'ini devamlı olarak teknolojik ilerleme sağlayarak ve yeni teknolojiler geliştirerek ürün, süreç ya da hizmetler sunan bilişim teknolojileri, elektronik, biyoteknoloji, telekomünikasyon, elektronik ticaret, yenilenebilir enerji teknolojileri, medikal teknoloji, savunma teknolojileri, hava ve uzay teknolojileri, online iletişim ve elektronik ödeme sistemleri gibi diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin sermaye piyasası araçlarına ve teknoloji temalı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yaparak teknoloji alanındaki global fırsatları yakalamayı hedefler. 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.%65 NASDAQ-100 Technology Sector Total Return Index (NTTR) + %20 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi + %15 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112949BIST