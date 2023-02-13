***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin asgari %20'lik kısmı ortaklık payları ve yine asgari %30'luk kısmı da kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılmaktadır. Fon ayrıca yurtiçinde veya yurtdışında işlem gören ortaklık payları, yatırım fonlarına ve yabancı para cinsinden tahvillere de yatırım yapabilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. 4Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.%30 BIST TUM Endeksi+ %40 KYD Tahvil Bono Endeksi 182 Gün+ %10 KYD OST Endeksi Sabit + %20 KYD O/N Repo Endeksi Brüthttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112953BIST