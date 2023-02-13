***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.02.2023 17:24
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyü dünyaca kabul görmüş Black-Litterman finansal modelinin, yapay zeka tabanlı tahminlerin ve Inveo Portföy'ün deneyimli ve uzman yatırım komitesinin kararlarının kullanıldığı hibrit bir model ile yönetilmektedir. Fon portföy dağılımında varlık çeşitlendirmesi esastır. Bu çeşitlendirme ile varlık sınıfları arasındaki ters korelasyon ilişkisi yoluyla riskin azaltılması gözetilmektedir. 5
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
%100 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112955
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8523
En Düşük
18,7950
10:4220,1978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0810
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3300
|
20,2176
En Düşük
20,0009
10:421.122,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -6,29
|Açılış
|: 1.122,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,82
|
1.130,12
En Düşük
1.122,20
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8387
|18,8445
|% 0,07
|
|Euro
|20,1878
|20,1978
|% 0,40
|
|Sterlin
|22,7833
|22,8976
|% 0,66
|
|Frank
|20,3680
|20,4907
|% 0,32
|
|Riyal
|5,0060
|5,0311
|% 0,06
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-10,75
|
|Altın Gr.
|1.122
|1.123
|-6,21
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|-9,00
|
|Tam
|7.612
|7.676
|-19,00
|
|Yarım
|3.719
|3.756
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.878
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,26
|13,28
|-0,07
|
|B. Petrol
|86,16
|86,16
|-0,23
|
Seans Raporu
10:42
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17:46
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