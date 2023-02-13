***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyü dünyaca kabul görmüş Black-Litterman finansal modelinin, yapay zeka tabanlı tahminlerin ve Inveo Portföy'ün deneyimli ve uzman yatırım komitesinin kararlarının kullanıldığı hibrit bir model ile yönetilmektedir. Fon portföy dağılımında varlık çeşitlendirmesi esastır. Bu çeşitlendirme ile varlık sınıfları arasındaki ters korelasyon ilişkisi yoluyla riskin azaltılması gözetilmektedir. 5Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.%100 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112955BIST