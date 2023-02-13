***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun ana yatırım stratejisi TL bazında mutlak getiri sağlamaktır. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112962BIST