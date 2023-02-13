***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değeri, yalnızca TL olmak koşuluyla, BİST Yıldız Pazar'da işlem gören ortaklık paylarına, bu paylara dayalı vadeli kontratlara ve BİST endeks sözleşmelerine yatırılarak paylar ve vadeli kontratlar arasındaki fiyat farklılıklarından kaynaklanan istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirilerek gelir elde etmeyi ve portföy değerini artırmayı hedeflemektir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi Getirisi * 1,05http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112968BIST