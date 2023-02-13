***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.02.2023 17:35
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'inin devamlı olarak yerli ihraçcıların ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılması temel esas olmak üzere, ekonomik ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklentilere göre oluşacak yatırım öngörüsü doğrultusunda sadece Türk Lirası (TL) cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere finansal işlemlere ve menkul kıymetlere ve Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
%80 BIST 100 Getiri Endeksi + %20 BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112973
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8523
En Düşük
18,7950
10:4220,1928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0760
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3300
|
20,2176
En Düşük
20,0009
10:421.123,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,80
|Açılış
|: 1.123,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,82
|
1.130,12
En Düşük
1.122,18
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8387
|18,8445
|% 0,07
|
|Euro
|20,1878
|20,1978
|% 0,40
|
|Sterlin
|22,7833
|22,8976
|% 0,66
|
|Frank
|20,3680
|20,4907
|% 0,32
|
|Riyal
|5,0060
|5,0311
|% 0,06
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-10,75
|
|Altın Gr.
|1.122
|1.123
|-6,21
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|-9,00
|
|Tam
|7.612
|7.676
|-19,00
|
|Yarım
|3.719
|3.756
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.878
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,26
|13,28
|-0,07
|
|B. Petrol
|86,16
|86,16
|-0,23
|
Seans Raporu
10:42
daha fazla
-
17:46
CMBTN, INTEM, AKCNS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:31
BUCIM, CMBTN, CMENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:01
AKCNS, BUCIM, AFYON değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:46
AFYON, NIBAS, BMSCH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:31
AKSUE, CMENT, CMBTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında