***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye FonFonun Süresi SÜRESİZPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıInveo Portföy Yönetimi A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan "Özel Fon" niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 19.09.2022 tarihli yazı ile Kurula bildirilmiştir. Buna göre, Fon katılma payı alım satım talimatları yalnızca Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bursa Şubesi yatırımcılarından nitelikli yatırımcı vasfını haiz olanlar tarafından, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla verilebilir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.inveoportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi ve temel amacı pay piyasası, diğer TL ve yabancı para cinsi yatırım araçları ile sermaye piyasası araçlarına ve finansal işlemlere orta vadeli bir bakış açısıyla yatırım yaparak yüksek getiri sağlamaktır.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.%100 BIST-KYD DIBS 182 Gün EndeksiKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,8219 3Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerpil ASLAN BEKTAŞ SPK DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLARİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsas Maltepe Ofis Park Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Kat:11 Maltepe /İstanbu 02164530000 02163771136 portfoy@inveoportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaHasan Halim ÇUN Genel Müdür 02164530000 halim.cun@inveoportfoy.comSerdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 02164530000 serdar.gursoy@inveoportfoy.comNalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu 02164530000 nalan.yetis@inveoportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112975BIST