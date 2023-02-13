***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon genel olarak bilişim teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri, ulaşım, finans, bilgi teknolojileri, mobil teknolojiler gibi alanlarda faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler, yazılıma dayalı hizmet sektörü, finans teknolojileri (fintek – fintech), oyun, hizmet olarak mobilite (mobility as a service – MaaS), hizmet olarak yazılım (software as a service – SaaS), sağlık, e-ticaret, eğitim ve donanım geliştirme sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112983BIST