***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.02.2023 17:38
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon genel olarak bilişim teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri, ulaşım, finans, bilgi teknolojileri, mobil teknolojiler gibi alanlarda faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler, yazılıma dayalı hizmet sektörü, finans teknolojileri (fintek – fintech), oyun, hizmet olarak mobilite (mobility as a service – MaaS), hizmet olarak yazılım (software as a service – SaaS), sağlık, e-ticaret, eğitim ve donanım geliştirme sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112983
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8523
En Düşük
18,7950
10:4220,1978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0810
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3300
|
20,2176
En Düşük
20,0009
10:421.122,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -6,29
|Açılış
|: 1.122,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,82
|
1.130,12
En Düşük
1.122,20
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8387
|18,8445
|% 0,07
|
|Euro
|20,1878
|20,1978
|% 0,40
|
|Sterlin
|22,7777
|22,8920
|% 0,64
|
|Frank
|20,3576
|20,4802
|% 0,26
|
|Riyal
|5,0052
|5,0303
|% 0,04
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-11,30
|
|Altın Gr.
|1.122
|1.122
|-6,34
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|-9,00
|
|Tam
|7.604
|7.669
|-26,00
|
|Yarım
|3.715
|3.752
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.857
|1.876
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,89
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,27
|13,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|86,11
|86,11
|-0,28
|
Seans Raporu
10:42
daha fazla
-
17:46
CMBTN, INTEM, AKCNS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:31
BUCIM, CMBTN, CMENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:01
AKCNS, BUCIM, AFYON değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:46
AFYON, NIBAS, BMSCH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:31
AKSUE, CMENT, CMBTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında