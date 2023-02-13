***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon genel olarak oyun ve/veya e-spor (e-sports) alanlarında teknoloji tabanlı veya teknoloji üreten, bilgi ve iletişim teknolojileri, ulaşım, finans, bilgi teknolojileri, mobil teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, yenilikçi medya gibi alanlarda faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler bilişim, teknoloji, uzay teknolojileri ve perakende ile hizmet sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112986BIST