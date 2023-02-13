***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon genel olarak finansal teknoloji (Fintech) şirketleri ile bu şirketlere ürün veya hizmet sağlayan teknoloji ve inovasyon şirketlerine başlangıç, gelişim ve ileri aşamalarında yatırım yapmak ve bu şirketlerin gelişim veya ileri aşamalarında satış birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmayı hedeflemektedir. Fon ayrıca, teknoloji ve inovasyon şirketlerine de yatırım yapabilirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112990BIST