***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.02.2023 17:42
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon genel olarak Polat Holding'in bilgi birikiminin olduğu ve faaliyet gösterdiği yenilenebilir enerji, gayrimenkul, madencilik, turizm, inşaat başta olmak üzere e-ticaret, yazılım, teknoloji, finansal teknoloji (fintech), enerji depolama, sürdürülebilir ürünler, metaverse, blokchain gibi alanlarla sınırlı olmaksızın ülkemiz ve toplumumuz için değer yaratan çevreye duyarlı, sürdürülebilirlik odaklı tüm projelere yatırım yapmayı hedeflemektedir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir. Fon'un yatırım stratejisi, kuluçka dönemine ulaşmış fakat henüz müşterisi ile büyük çapta bulaşamayan girişim şirketlerinin kuruluş ve işleyişine tecrübe aktarımı ve finansal yatırım yolu ile ortak olmayı hedeflemektedir. Girişim sermayesi finansmanı alarak hızlı büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca Fon girişim şirketlerine yatırım yapan başka fonlara, ilgili mevzuat çerçevesinde kurulu kitle fonlaması araçlarına yatırım yapabilir. Fon, yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Fon'un yapacağı girişim sermayesi yatırımları ile ilgili gerek giriş, gerekse çıkış kararları Yatırım Komitesince verilir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112991
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8523
En Düşük
18,7950
10:4220,1943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0775
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3300
|
20,2176
En Düşük
20,0009
10:421.122,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,89
|Açılış
|: 1.123,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,82
|
1.130,12
En Düşük
1.122,18
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,16
|225.358.581
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,16
|225.358.581
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|SISE
|38,82
|2.525.319.934
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|OYAKC
|24,92
|2.314.635.355
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,34
|208.577.223
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8387
|18,8445
|% 0,07
|
|Euro
|20,1878
|20,1978
|% 0,40
|
|Sterlin
|22,7777
|22,8920
|% 0,64
|
|Frank
|20,3576
|20,4802
|% 0,26
|
|Riyal
|5,0052
|5,0303
|% 0,04
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-11,30
|
|Altın Gr.
|1.122
|1.122
|-6,34
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|-9,00
|
|Tam
|7.604
|7.669
|-26,00
|
|Yarım
|3.715
|3.752
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.857
|1.876
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,89
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,27
|13,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|86,11
|86,11
|-0,28
|
Seans Raporu
10:42
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17:46
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