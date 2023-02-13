***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon genel olarak Polat Holding'in bilgi birikiminin olduğu ve faaliyet gösterdiği yenilenebilir enerji, gayrimenkul, madencilik, turizm, inşaat başta olmak üzere e-ticaret, yazılım, teknoloji, finansal teknoloji (fintech), enerji depolama, sürdürülebilir ürünler, metaverse, blokchain gibi alanlarla sınırlı olmaksızın ülkemiz ve toplumumuz için değer yaratan çevreye duyarlı, sürdürülebilirlik odaklı tüm projelere yatırım yapmayı hedeflemektedir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir. Fon'un yatırım stratejisi, kuluçka dönemine ulaşmış fakat henüz müşterisi ile büyük çapta bulaşamayan girişim şirketlerinin kuruluş ve işleyişine tecrübe aktarımı ve finansal yatırım yolu ile ortak olmayı hedeflemektedir. Girişim sermayesi finansmanı alarak hızlı büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca Fon girişim şirketlerine yatırım yapan başka fonlara, ilgili mevzuat çerçevesinde kurulu kitle fonlaması araçlarına yatırım yapabilir. Fon, yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Fon'un yapacağı girişim sermayesi yatırımları ile ilgili gerek giriş, gerekse çıkış kararları Yatırım Komitesince verilirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112991BIST