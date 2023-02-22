***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.02.2023 11:22
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun ana yatırım stratejisi TL bazında mutlak getiri sağlamaktır. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115891
BIST
16:425.075
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -74,29
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.055
16:4218,8780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0117
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8816
En Düşük
18,8057
16:4220,1052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0138
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,3074
En Düşük
20,0000
16:421.114,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.114,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler16:42
|SEGYO
|2,31
|10.953.121
|% 10,00
|
|KLSYN
|3,19
|77.732.394
|% 10,00
|
|COSMO
|101,40
|4.440.364
|% 9,98
|
|CANTE
|68,30
|121.338.351
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.045.084
|% 9,98
|
|AFYON
|11,34
|158.929.609
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|169.864.890
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|29.248.577
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|53.142.225
|% -10,00
|
|KRDMA
|21,08
|320.014.583
|% -9,99
|
|EREGL
|45,54
|7.043.535.559
|% -8,66
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.691.222
|% -9,97
|
|THYAO
|137,10
|3.145.732.659
|% -0,29
|
|EKGYO
|8,04
|2.743.188.102
|% -9,97
|
|ENKAI
|29,82
|2.580.187.657
|% 5,15
|
|EKGYO
|8,04
|2.743.188.102
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.691.222
|% -9,97
|
|EREGL
|45,54
|7.043.535.559
|% -8,66
|
|YKBNK
|9,20
|1.303.904.909
|% 2,56
|
|AKBNK
|16,10
|1.993.900.714
|% 1,26
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8709
|18,8780
|% 0,06
|
|Euro
|20,0920
|20,1052
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,7697
|22,8839
|% 0,00
|
|Frank
|20,2605
|20,3826
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0155
|5,0406
|% 0,02
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|3,41
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|1,31
|
|Cumhuriyet
|7.583
|7.698
|-26,00
|
|Tam
|7.621
|7.676
|-23,00
|
|Yarım
|3.723
|3.756
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.878
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|0,00
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|-0,61
|