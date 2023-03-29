***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon stratejisi kapsamında, katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak orta-uzun vadede kar payı endeksi üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenmektedir. Yatırım yapılan tüm varlıklarda uluslararası katılım esaslarına uygun olması zorunluluğu bulunan Fon'da uluslararası katılım esasları çerçevesinde fon yönetimi yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128987BIST