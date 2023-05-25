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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.05.2023 14:45
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYŞE BİÇE ÇALIŞKAN 05.05.2023 25 SPF DÜZEY 2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153802


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLRHO 27,72 38.051.324 % 10,00  
OSMEN 68,45 12.898.185 % 9,96  
SMRTG 74,60 135.904.028 % 9,95  
AVOD 2,90 54.605.681 % 9,85  
ALFAS 321,40 882.814.484 % 9,13  
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16:16 Alış Satış %  
Dolar 19,9131 19,9494 % 0,30  
Euro 21,4031 21,4318 % 0,25  
Sterlin 24,5289 24,6519 % 0,03  
Frank 21,9115 22,0435 % 0,10  
Riyal 5,2994 5,3260 % 0,22  
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16:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.954 1.954 -3,31  
Altın Gr. 1.247 1.247 -4,45  
Cumhuriyet 9.129 9.266 -298,00  
Tam 9.125 9.375 -240,81  
Yarım 4.479 4.610 -108,00  
Çeyrek 2.247 2.305 -47,00  
Gümüş.Ons 23,07 23,10 0,02  
Gümüş Gr. 14,69 14,71 -0,05  
B. Petrol 77,16 77,16 -1,20  
Seans Raporu 16:16
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