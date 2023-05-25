***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.05.2023 14:47
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYŞE BİÇE ÇALIŞKAN 05.05.2023 25 SPF DÜZEY 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153807
BIST
16:184.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 21,62
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.418
16:1819,9289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0392
|Açılış
|: 21,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9343
En Düşük
19,8779
16:1821,4530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0740
|Açılış
|: 22,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3598
16:181.249,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,98
|Açılış
|: 1.249,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.242,62
BIST En Aktif Hisseler16:18
|KLRHO
|27,72
|38.051.324
|% 10,00
|
|OSMEN
|68,45
|12.898.185
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|135.986.685
|% 9,95
|
|AVOD
|2,90
|54.626.112
|% 9,85
|
|ALFAS
|321,60
|892.733.535
|% 9,20
|
|SAMAT
|21,12
|57.979.299
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|854.716
|% -9,96
|
|RODRG
|44,84
|77.573.065
|% -8,30
|
|AVHOL
|25,58
|211.341.965
|% -7,92
|
|CELHA
|27,82
|28.450.262
|% -5,89
|
|THYAO
|134,60
|2.550.015.675
|% 1,36
|
|SASA
|49,20
|1.901.147.955
|% -2,86
|
|EUPWR
|81,55
|1.621.662.461
|% 5,43
|
|CWENE
|145,10
|1.556.425.087
|% 8,93
|
|ASTOR
|50,55
|1.271.823.026
|% 3,25
|
|EKGYO
|6,31
|941.844.101
|% 2,27
|
|ISCTR
|10,33
|1.243.878.081
|% 1,18
|
|YKBNK
|8,93
|1.023.786.534
|% 2,53
|
|AKBNK
|14,35
|1.147.863.342
|% 2,87
|
|KLGYO
|2,09
|116.830.838
|% 7,73
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9248
|19,9289
|% 0,20
|
|Euro
|21,4091
|21,4530
|% 0,35
|
|Sterlin
|24,5441
|24,6672
|% 0,09
|
|Frank
|21,9120
|22,0440
|% 0,10
|
|Riyal
|5,2981
|5,3247
|% 0,20
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-7,12
|
|Altın Gr.
|1.250
|1.250
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|9.192
|9.331
|-233,00
|
|Tam
|9.145
|9.396
|-220,30
|
|Yarım
|4.494
|4.619
|-99,00
|
|Çeyrek
|2.254
|2.309
|-43,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,75
|14,77
|0,01
|
|B. Petrol
|76,64
|76,64
|-1,72
|