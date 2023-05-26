***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.05.2023 11:24
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
18.05.2023
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154031
BIST
14:494.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 62,46
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.498
En Düşük
4.437
14:4920,0320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1041
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
14:4921,5433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1154
|Açılış
|: 22,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
21,8075
En Düşük
21,3557
14:491.255,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 11,94
|Açılış
|: 1.255,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler14:47
|KLRHO
|30,48
|184.861.737
|% 9,96
|
|ADEL
|108,20
|17.824.401
|% 8,69
|
|DGGYO
|25,08
|15.740.075
|% 8,10
|
|KZBGY
|17,31
|93.690.055
|% 6,72
|
|EKGYO
|6,89
|1.489.440.444
|% 6,66
|
|SAMAT
|19,01
|263.921.527
|% -9,99
|
|MARKA
|19,05
|112.776
|% -9,97
|
|CANTE
|23,18
|196.215.430
|% -5,00
|
|TLMAN
|47,86
|17.382.254
|% -4,38
|
|RALYH
|60,40
|30.725.515
|% -3,97
|
|THYAO
|138,10
|3.003.132.032
|% 2,98
|
|EKGYO
|6,89
|1.489.440.444
|% 6,66
|
|SASA
|49,96
|1.478.604.591
|% 2,76
|
|ASELS
|41,92
|1.085.522.316
|% 4,17
|
|SMRTG
|75,00
|1.063.518.896
|% 0,54
|
|EKGYO
|6,89
|1.489.440.444
|% 6,66
|
|ISCTR
|10,39
|795.289.216
|% -0,29
|
|KLGYO
|2,14
|124.943.170
|% 1,42
|
|HALKB
|12,21
|711.110.184
|% 2,09
|
|YKBNK
|8,99
|525.570.045
|% -0,33
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0178
|20,0278
|% 0,50
|
|Euro
|21,5259
|21,5397
|% 0,52
|
|Sterlin
|24,7101
|24,8340
|% 0,90
|
|Frank
|22,0914
|22,2245
|% 0,79
|
|Riyal
|5,3191
|5,3457
|% 0,35
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|10,67
|
|Altın Gr.
|1.255
|1.256
|11,50
|
|Cumhuriyet
|9.129
|9.266
|-37,00
|
|Tam
|9.058
|9.307
|-75,85
|
|Yarım
|4.449
|4.596
|14,00
|
|Çeyrek
|2.231
|2.291
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|14,90
|14,92
|0,34
|
|B. Petrol
|76,90
|76,90
|0,64
|
Seans Raporu
14:47
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-
15:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 74 artarak (% 1.59 ) 4, 954
-
15:02
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EKGYO, SASA
-
15:02XU100
Endeks 4, 494 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 26, 862.00 milyon TL de
-
15:02DGGYO
Yüzde 5.78 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 763, 656 adet işlem
-
15:01KOZAA
Yüzde 4.88 oranında artışla 42.16 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 827, 161 adet işlem