***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2023 12:17
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYŞE BİÇE ÇALIŞKAN 05.05.2023 25 SPF DÜZEY 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155561
BIST
15:185.098
En Düşük
|Değişim
|: 2,80%
|| 138,69
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.074
En Yüksek
5.147
15:1820,8881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0840
|Açılış
|: 21,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1600
|
21,1602
En Düşük
20,7867
15:1822,5863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0705
|Açılış
|: 22,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,8275
En Düşük
22,3930
15:181.328,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,16
|Açılış
|: 1.328,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.321,88
BIST En Aktif Hisseler15:18
|TKFEN
|33,46
|193.315.263
|% 9,99
|
|BURCE
|136,70
|147.492.445
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,02
|1.007.315
|% 9,96
|
|ADEL
|136,40
|47.031.918
|% 9,29
|
|YKBNK
|11,47
|2.644.156.430
|% 8,93
|
|MARKA
|11,26
|3.652.485
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|85.286.519
|% -9,98
|
|IMASM
|26,82
|432.736.123
|% -9,94
|
|PAMEL
|183,80
|132.090.085
|% -4,77
|
|KGYO
|50,30
|20.870.569
|% -4,55
|
|THYAO
|149,20
|4.428.413.775
|% 1,50
|
|GARAN
|28,76
|3.808.331.855
|% 5,97
|
|ISCTR
|12,19
|3.250.104.739
|% 6,93
|
|AKBNK
|17,44
|2.740.003.526
|% 6,73
|
|YKBNK
|11,47
|2.644.156.430
|% 8,93
|
|ISCTR
|12,19
|3.250.104.739
|% 6,93
|
|YKBNK
|11,47
|2.644.156.430
|% 8,93
|
|EKGYO
|7,36
|1.429.382.702
|% 1,66
|
|SKBNK
|2,53
|460.883.401
|% 4,98
|
|AKBNK
|17,44
|2.740.003.526
|% 6,73
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8831
|20,8881
|% 0,40
|
|Euro
|22,4748
|22,5863
|% 0,31
|
|Sterlin
|26,0667
|26,1975
|% 0,37
|
|Frank
|22,9340
|23,0721
|% 0,28
|
|Riyal
|5,5504
|5,5782
|% 0,39
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|1,83
|
|Altın Gr.
|1.329
|1.329
|6,60
|
|Cumhuriyet
|9.019
|9.156
|-66,00
|
|Tam
|8.972
|9.206
|-74,07
|
|Yarım
|4.409
|4.512
|-54,00
|
|Çeyrek
|2.211
|2.263
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|0,07
|
|B. Petrol
|75,62
|75,62
|1,32
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:33GARAN
Yüzde 6.04 oranında artışla 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 598, 727 adet işlem
-
15:32XU100
Endeks 5, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 73 üstünde . İşlem hacmi 56, 889.00 milyon TL de
-
15:32ZPLIB
Yüzde 6.94 oranında artışla 52.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 321, 306 adet işlem
-
15:31AVHOL
Yüzde 7.89 oranında artışla 40.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 215, 436 adet işlem
-
15:30AHGAZ
Yüzde 7.31 oranında artışla 102.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 378, 897 adet işlem