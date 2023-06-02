***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2023 12:40
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon stratejisi kapsamında portföyün tamamı devamlı olarak, nakde dönüşümü kolay, riski az ve devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Portföyün günlük hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155588
BIST
15:205.097
En Düşük
|Değişim
|: 2,76%
|| 136,73
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.074
En Yüksek
5.147
15:2020,9024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0983
|Açılış
|: 21,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1600
|
21,1602
En Düşük
20,7867
15:2022,5699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0541
|Açılış
|: 22,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,8275
En Düşük
22,3930
15:201.328,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,16
|Açılış
|: 1.328,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.321,88
BIST En Aktif Hisseler15:18
|TKFEN
|33,46
|193.318.207
|% 9,99
|
|BURCE
|136,70
|148.752.272
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,02
|1.007.315
|% 9,96
|
|ADEL
|136,00
|47.081.558
|% 8,97
|
|YKBNK
|11,47
|2.656.147.011
|% 8,93
|
|MARKA
|11,26
|3.652.485
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|85.515.753
|% -9,98
|
|IMASM
|26,82
|432.773.698
|% -9,94
|
|PAMEL
|183,80
|132.090.085
|% -4,77
|
|SEYKM
|7,30
|9.595.339
|% -4,70
|
|THYAO
|149,20
|4.538.117.852
|% 1,50
|
|GARAN
|28,78
|3.820.901.010
|% 6,04
|
|ISCTR
|12,21
|3.261.762.726
|% 7,11
|
|AKBNK
|17,44
|2.749.876.259
|% 6,73
|
|YKBNK
|11,47
|2.656.147.011
|% 8,93
|
|ISCTR
|12,21
|3.261.762.726
|% 7,11
|
|YKBNK
|11,47
|2.656.147.011
|% 8,93
|
|EKGYO
|7,37
|1.437.238.294
|% 1,80
|
|SKBNK
|2,52
|467.105.978
|% 4,56
|
|AKBNK
|17,44
|2.749.876.259
|% 6,73
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8784
|20,8958
|% 0,44
|
|Euro
|22,4636
|22,6175
|% 0,45
|
|Sterlin
|26,0644
|26,1951
|% 0,36
|
|Frank
|22,9357
|23,0739
|% 0,29
|
|Riyal
|5,5497
|5,5776
|% 0,38
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|2,04
|
|Altın Gr.
|1.328
|1.328
|6,00
|
|Cumhuriyet
|9.019
|9.156
|-66,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|-78,36
|
|Yarım
|4.404
|4.512
|-54,00
|
|Çeyrek
|2.209
|2.263
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|16,02
|16,04
|0,06
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|1,17
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:33GARAN
Yüzde 6.04 oranında artışla 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 598, 727 adet işlem
-
15:32XU100
Endeks 5, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 73 üstünde . İşlem hacmi 56, 889.00 milyon TL de
-
15:32ZPLIB
Yüzde 6.94 oranında artışla 52.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 321, 306 adet işlem
-
15:31AVHOL
Yüzde 7.89 oranında artışla 40.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 215, 436 adet işlem
-
15:30AHGAZ
Yüzde 7.31 oranında artışla 102.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 378, 897 adet işlem