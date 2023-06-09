***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.06.2023 18:07
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-17:45 1 Fon katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 19.09.2022 tarihli yazı ile Kurula bildirilmiştir. Buna göre, Fon katılma payı alım satım talimatları yalnızca Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bursa Şubesi yatırımcılarından nitelikli yatırımcı vasfını haiz olanlar tarafından, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla verilebilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157795
BIST
18:055.626
En Düşük
|Değişim
|: 1,31%
|| 72,49
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.639
18:0523,3479
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,2381
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0914
18:0525,1919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1256
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,8929
18:051.473,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 12,48
|Açılış
|: 1.473,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRDMB
|19,69
|202.839.301
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,08
|43.856.459
|% 10,00
|
|TTKOM
|19,49
|2.130.291.955
|% 9,99
|
|EGEPO
|17,75
|52.631.011
|% 9,98
|
|OSMEN
|107,40
|70.227.246
|% 9,98
|
|DOGUB
|13,61
|18.072.256
|% -9,99
|
|ATSYH
|49,48
|6.635.181
|% -9,95
|
|ETILR
|15,02
|57.390.296
|% -9,63
|
|IMASM
|16,00
|1.206.712.736
|% -9,40
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|THYAO
|176,90
|12.507.334.906
|% 3,09
|
|KRDMD
|22,16
|5.554.417.240
|% 4,63
|
|EREGL
|37,14
|4.224.894.895
|% 1,75
|
|TCELL
|37,34
|3.919.114.519
|% 3,72
|
|KCHOL
|103,60
|3.631.472.041
|% 3,39
|
|EKGYO
|8,03
|3.040.562.963
|% 2,16
|
|KRDMD
|22,16
|5.554.417.240
|% 4,63
|
|YKBNK
|12,38
|2.874.700.803
|% -0,16
|
|ISCTR
|13,45
|2.448.207.232
|% -1,03
|
|AKBNK
|18,46
|2.695.775.463
|% -1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3406
|23,3832
|% 1,18
|
|Euro
|25,0993
|25,1327
|% 0,26
|
|Sterlin
|29,3757
|29,5230
|% 1,48
|
|Frank
|25,8319
|25,9875
|% 0,86
|
|Riyal
|6,2255
|6,2567
|% 1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.477
|1.477
|15,56
|
|Cumhuriyet
|9.833
|9.981
|-54,00
|
|Tam
|9.779
|10.045
|-50,98
|
|Yarım
|4.818
|4.905
|36,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.460
|29,00
|
|Gümüş Gr.
|18,30
|18,32
|0,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KCAER
Yüzde 5.81 oranında artışla 17.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 455, 932 adet işlem
-
17:58AKYHO
Yüzde 8.25 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 362, 574 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 70, 46 artarak (% 1.13 ) 6, 281
-
17:57XU100
Endeks 5, 624 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 26 üstünde . İşlem hacmi 80, 751.00 milyon TL de
-
17:56ERCB
Yüzde 5.38 oranında artışla 113.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 830, 236 adet işlem