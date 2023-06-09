***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00-17:45 1 Fon katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 19.09.2022 tarihli yazı ile Kurula bildirilmiştir. Buna göre, Fon katılma payı alım satım talimatları yalnızca Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bursa Şubesi yatırımcılarından nitelikli yatırımcı vasfını haiz olanlar tarafından, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla verilebilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157795BIST