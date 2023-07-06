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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

06.07.2023 14:56
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ERAL İLHAN KARAYAZICI 2008-Devam ediyor Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş Portföy Yönetim Müdürü SPK DÜZEY 3, TÜREV
SERDAR GÜRSOY 2010 - devam ediyor INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPK DÜZEY 3, TÜREV




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166237


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GRNYO 7,81 91.646.455 % 10,00  
TETMT 267,40 22.187.019 % 10,00  
POLTK 2.881,90 65.685.845 % 10,00  
RAYSG 33,88 74.213.596 % 10,00  
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Riyal 6,9207 6,9554 % -0,15  
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Altın Ons 1.905 1.905 -10,54  
Altın Gr. 1.593 1.594 -12,08  
Cumhuriyet 10.758 10.921 -14,00  
Tam 10.359 10.593 -1,00  
Yarım 5.188 5.321 0,00  
Çeyrek 2.602 2.660 -1,00  
Gümüş.Ons 22,60 22,62 -0,51  
Gümüş Gr. 18,86 18,88 -0,52  
B. Petrol 75,16 75,16 -1,49  
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