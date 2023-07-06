***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.07.2023 14:56
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ERAL İLHAN KARAYAZICI 2008-Devam ediyor Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş Portföy Yönetim Müdürü SPK DÜZEY 3, TÜREV
SERDAR GÜRSOY 2010 - devam ediyor INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ SPK DÜZEY 3, TÜREV
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166237
BIST
'
17:446.159
En Düşük
|Değişim
|: 0,86%
|| 52,30
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
17:4426,0717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0047
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
17:4428,3964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1191
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
17:441.595,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -10,53
|Açılış
|: 1.595,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler17:44
|GRNYO
|7,81
|91.646.455
|% 10,00
|
|TETMT
|267,40
|22.187.019
|% 10,00
|
|POLTK
|2.881,90
|65.685.845
|% 10,00
|
|RAYSG
|33,88
|74.213.596
|% 10,00
|
|RODRG
|48,40
|35.837.791
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|33,98
|111.637.653
|% -7,21
|
|MERIT
|51,15
|58.135.932
|% -4,57
|
|ATLAS
|4,01
|28.361.190
|% -3,61
|
|ETILR
|14,30
|67.729.647
|% -3,05
|
|THYAO
|218,00
|10.036.941.681
|% 0,69
|
|TUPRS
|88,00
|4.538.478.657
|% 3,96
|
|SISE
|46,86
|4.049.065.403
|% 1,47
|
|EKGYO
|7,93
|3.593.721.119
|% 1,28
|
|YKBNK
|13,10
|3.436.821.742
|% -1,21
|
|EKGYO
|7,93
|3.593.721.119
|% 1,28
|
|YKBNK
|13,10
|3.436.821.742
|% -1,21
|
|ZOREN
|3,54
|741.136.585
|% 0,57
|
|ISCTR
|14,07
|2.479.476.144
|% -1,26
|
|ODAS
|8,36
|1.418.440.277
|% 6,23
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0619
|26,0717
|% 0,02
|
|Euro
|28,2925
|28,3964
|% 0,42
|
|Sterlin
|32,9258
|33,0909
|% -0,31
|
|Frank
|28,8372
|29,0109
|% -0,21
|
|Riyal
|6,9207
|6,9554
|% -0,15
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-10,54
|
|Altın Gr.
|1.593
|1.594
|-12,08
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.359
|10.593
|-1,00
|
|Yarım
|5.188
|5.321
|0,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|18,86
|18,88
|-0,52
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|-1,49
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:59ALMAD
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 019, 382 adet işlem
-
17:58KAPLM
Yüzde 9.95 oranında artışla 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 700 adet işlem
-
17:57GRNYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 255, 594 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 100, 336.00 milyon TL de
-
17:55PRKAB
Yüzde 6.88 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 760, 090 adet işlem