***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.07.2023 09:46
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Kubilay Özalp Genel Müdür 02164530000 kubilay.ozalp@inveoportfoy.com
Serdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 02164530000 serdar.gursoy@inveoportfoy.com
Nalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu 02164530000 nalan.yetis@inveoportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173297
BIST
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10:556.388
En Düşük
|Değişim
|: 0,36%
|| 22,91
|Açılış
|: 6.370
|
|Önceki Kapanış
|: 6.365
|
6.300
En Yüksek
6.401
10:5526,9702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0515
|Açılış
|: 27,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5000
|
27,2740
En Düşük
26,8436
10:5530,2457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0534
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,7522
En Düşük
30,1306
10:551.712,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 1.712,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.712,82
|
1.734,39
En Düşük
1.705,07
BIST En Aktif Hisseler10:54
|UFUK
|83,85
|7.950.363
|% 9,97
|
|EUYO
|18,23
|3.456.280
|% 9,95
|
|ANELE
|7,08
|31.191.401
|% 9,94
|
|EDIP
|17,25
|28.442.978
|% 9,94
|
|OYAYO
|25,46
|64.074.288
|% 9,93
|
|VKFYO
|29,24
|1.057.845
|% -9,98
|
|GRNYO
|8,35
|13.513.945
|% -7,94
|
|AVGYO
|7,21
|6.087.414
|% -7,21
|
|VKING
|37,18
|4.628.444
|% -5,92
|
|LUKSK
|52,15
|5.109.630
|% -5,44
|
|THYAO
|215,60
|1.909.176.439
|% 0,75
|
|ASELS
|70,25
|1.557.359.083
|% 1,08
|
|TCELL
|45,70
|1.014.503.159
|% 2,10
|
|AKBNK
|24,02
|941.091.814
|% 2,13
|
|ASTOR
|76,50
|743.390.317
|% -1,73
|
|EKGYO
|8,33
|572.016.512
|% 0,60
|
|AVOD
|4,43
|250.471.061
|% 9,65
|
|YKBNK
|12,91
|580.353.267
|% 0,08
|
|ZOREN
|3,50
|152.696.380
|% 1,74
|
|AKBNK
|24,02
|941.091.814
|% 2,13
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9275
|26,9330
|% 0,05
|
|Euro
|30,2479
|30,2706
|% 0,26
|
|Sterlin
|34,7462
|34,9205
|% -0,67
|
|Frank
|31,2214
|31,4095
|% -0,12
|
|Riyal
|7,1560
|7,1919
|% 0,04
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|0,13
|
|Altın Gr.
|1.713
|1.713
|0,27
|
|Cumhuriyet
|11.565
|11.739
|512,00
|
|Tam
|11.192
|11.447
|-27,00
|
|Yarım
|5.578
|5.750
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.798
|2.875
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,67
|21,70
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,62
|79,62
|-0,01
|
Seans Raporu
10:54
daha fazla
-
11:09RYGYO
Yüzde 9.73 oranında artışla 18.15 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 727, 590 adet işlem
-
11:08ATEKS
Yüzde 4.43 oranında artışla 89.50 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 146 adet işlem
-
11:07BRKSN
Yüzde 4.62 oranında artışla 19.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 043, 440 adet işlem
-
11:06AVOD
Yüzde 9.41 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 763, 529 adet işlem
-
11:05XU100
Endeks 6, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 22, 931.00 milyon TL de