***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.07.2023 23:25
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Kubilay Özalp Genel Müdür 216 453 00 00 kubilay.ozalp@inveoportfoy.com
Serdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 216 453 00 00 serdar.gursoy@inveoportfoy.com
Nalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu 216 453 00 00 nalan.yetis@inveoportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173430
BIST
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18:056.571
En Düşük
|Değişim
|: 3,24%
|| 206,28
|Açılış
|: 6.370
|
|Önceki Kapanış
|: 6.365
|
6.300
En Yüksek
6.572
18:0526,7900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0048
|Açılış
|: 27,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5000
|
26,9187
En Düşük
26,7590
18:0530,0700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0626
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
18:051.705,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,72
|Açılış
|: 1.705,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.711,51
En Düşük
1.700,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|41,80
|208.543.240
|% 10,00
|
|DGGYO
|45,12
|102.795.801
|% 10,00
|
|TURSG
|15,62
|296.987.475
|% 10,00
|
|ODAS
|8,91
|2.610.529.747
|% 10,00
|
|EMKEL
|18,04
|182.255.615
|% 10,00
|
|VKFYO
|29,24
|18.461.405
|% -9,98
|
|FORTE
|79,35
|330.712.413
|% -9,98
|
|PASEU
|45,00
|2.093.150.286
|% -9,96
|
|VANGD
|12,77
|11.265.581
|% -9,94
|
|AYCES
|208,00
|39.365.056
|% -7,56
|
|THYAO
|223,60
|12.464.489.787
|% 4,49
|
|ASELS
|71,60
|6.135.230.866
|% 3,02
|
|ASTOR
|81,55
|5.738.721.967
|% 4,75
|
|TCELL
|47,12
|5.236.366.960
|% 5,27
|
|SISE
|49,94
|4.139.094.163
|% 2,00
|
|ODAS
|8,91
|2.610.529.747
|% 10,00
|
|EKGYO
|8,34
|2.385.923.605
|% 0,72
|
|YKBNK
|13,22
|2.895.614.137
|% 2,48
|
|AVOD
|3,96
|794.722.404
|% -1,98
|
|SKBNK
|2,80
|478.242.359
|% 3,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7732
|26,7900
|% 0,02
|
|Euro
|29,9940
|30,0700
|% 0,21
|
|Sterlin
|34,5792
|34,7527
|% 0,08
|
|Frank
|31,1256
|31,3131
|% 0,15
|
|Riyal
|7,1285
|7,1642
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|0,42
|
|Altın Gr.
|1.705
|1.705
|2,72
|
|Cumhuriyet
|11.506
|11.680
|-59,00
|
|Tam
|11.151
|11.398
|22,00
|
|Yarım
|5.584
|5.725
|11,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.863
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,64
|21,66
|-0,00
|
|B. Petrol
|79,55
|79,55
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TCELL
Yüzde 6.17 oranında artışla 47.52 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 803, 857 adet işlem
-
17:56DGATE
Yüzde 7.02 oranında artışla 26.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 187, 492 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 200, 06 artarak (% 2.86 ) 7, 187
-
17:55
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DGGYO, AZTEK
-
17:55XU100
Endeks 6, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 9 üstünde . İşlem hacmi 107, 439.00 milyon TL de