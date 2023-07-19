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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.07.2023 23:24
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Kubilay ÖZALP Genel Müdür 2164530000 kubilay.ozalp@inveoportfoy.com
Serdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 2164530000 serdar.gursoy@inveoportfoy.com
Nalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu 2164530000 nalan.yetis@inveoportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173422


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AZTEK 41,80 208.543.240 % 10,00  
DGGYO 45,12 102.795.801 % 10,00  
TURSG 15,62 296.987.475 % 10,00  
ODAS 8,91 2.610.529.747 % 10,00  
EMKEL 18,04 182.255.615 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,7732 26,7900 % 0,02  
Euro 29,9940 30,0700 % 0,21  
Sterlin 34,5807 34,7542 % 0,08  
Frank 31,1245 31,3120 % 0,15  
Riyal 7,1291 7,1649 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.977 1.978 0,69  
Altın Gr. 1.705 1.705 2,76  
Cumhuriyet 11.506 11.680 -59,00  
Tam 11.151 11.397 21,00  
Yarım 5.584 5.725 11,00  
Çeyrek 2.775 2.862 5,00  
Gümüş.Ons 25,11 25,14 -0,03  
Gümüş Gr. 21,65 21,66 -0,00  
B. Petrol 79,55 79,55 0,02  
Seans Raporu 18:05
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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