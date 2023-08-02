***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.08.2023 09:48
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün en az %51'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına yatırılır. Fon içerisinde yatırım yapılacak varlıkların seçimi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde algoritma (yapay zeka tabanlı portföy optimizasyon modeli) çıktıları baz alınır. Model, piyasa gelişmeleri doğrultusunda optimize edilip, parametre seçimleri otomatik yapılacaktır.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,007534 2,75 0,007534 2,75 0 - 0 - 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179518
BIST
'
10:237.210
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 41,38
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.235
10:2326,9754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0397
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,4330
En Düşük
26,9005
10:2329,6679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0597
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2683
En Düşük
29,5443
10:231.689,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.689,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.716,04
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler10:23
|TETMT
|587,40
|3.099.529
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|276.405
|% 10,00
|
|SEYKM
|8,37
|7.793.541
|% 9,99
|
|MRSHL
|697,00
|32.532.557
|% 9,99
|
|UZERB
|269,80
|797.799
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|1.284.255
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|9.103.352
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|4.019.604
|% -9,98
|
|SNPAM
|17,70
|155.795
|% -7,18
|
|OYAYO
|37,50
|25.802.373
|% -6,62
|
|THYAO
|234,90
|1.737.412.623
|% 1,69
|
|SASA
|64,80
|1.480.922.382
|% 0,62
|
|ASTOR
|113,60
|982.460.716
|% 0,44
|
|ASELS
|75,40
|639.308.441
|% 1,14
|
|YKBNK
|14,21
|634.448.810
|% -0,84
|
|EKGYO
|8,61
|398.466.993
|% 0,47
|
|YKBNK
|14,21
|634.448.810
|% -0,84
|
|GSDHO
|5,95
|234.266.465
|% 3,84
|
|IHYAY
|1,40
|53.174.679
|% 9,37
|
|ZOREN
|4,31
|125.548.187
|% 0,70
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9576
|26,9754
|% 0,15
|
|Euro
|29,6535
|29,6679
|% 0,20
|
|Sterlin
|34,3383
|34,5105
|% 0,06
|
|Frank
|30,6729
|30,8577
|% 0,04
|
|Riyal
|7,1701
|7,2061
|% 0,16
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|4,81
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.690
|5,66
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.061
|11.155
|24,00
|
|Yarım
|5.535
|5.603
|12,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.802
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,31
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|21,04
|21,07
|0,01
|
|B. Petrol
|85,57
|85,57
|0,66
|
Seans Raporu
10:23
daha fazla
-
10:37FZLGY
Yüzde 9.97 oranında artışla 13.01 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 007, 460 adet işlem
-
10:36CUSAN
Yüzde 5.02 oranında artışla 23.02 lira fiyatla işlem gören hissede 708, 979 adet işlem
-
10:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 33 artarak (% 0.43 ) 7, 845
-
10:35
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, ASTOR
-
10:35XU100
Endeks 7, 201 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 17, 243.00 milyon TL de