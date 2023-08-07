***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyünün en az %51'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına yatırılır. Fon içerisinde yatırım yapılacak varlıkların seçimi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde algoritma (yapay zeka tabanlı portföy optimizasyon modeli) çıktıları baz alınır. Model, piyasa gelişmeleri doğrultusunda optimize edilip, parametre seçimleri otomatik yapılacaktır. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181319BIST