***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.08.2023 11:05
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün en az %51'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına yatırılır. Fon içerisinde yatırım yapılacak varlıkların seçimi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde algoritma (yapay zeka tabanlı portföy optimizasyon modeli) çıktıları baz alınır. Model, piyasa gelişmeleri doğrultusunda optimize edilip, parametre seçimleri otomatik yapılacaktır. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181319
BIST
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11:597.449
En Düşük
|Değişim
|: 0,66%
|| 48,51
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.426
En Yüksek
7.487
11:5927,0017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0877
|Açılış
|: 27,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
11:5929,6582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0084
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6242
11:591.680,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,70
|Açılış
|: 1.680,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.679,39
BIST En Aktif Hisseler11:59
|MIPAZ
|28,60
|19.315.669
|% 10,00
|
|LUKSK
|64,95
|24.711.261
|% 9,99
|
|GLBMD
|24,88
|4.850.505
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|10.270.338
|% 9,99
|
|QNBFL
|184,90
|341.880
|% 9,99
|
|UZERB
|224,90
|168.000
|% -9,97
|
|ZEDUR
|95,80
|168.894.001
|% -9,96
|
|ATAKP
|63,30
|552.094.400
|% -6,91
|
|FZLGY
|13,59
|502.393.577
|% -6,85
|
|EDIP
|14,52
|9.592.754
|% -6,68
|
|THYAO
|263,90
|7.732.067.919
|% 6,07
|
|KLSER
|52,25
|3.074.162.989
|% 7,38
|
|SASA
|60,00
|2.745.178.360
|% -6,10
|
|SISE
|53,45
|2.203.292.521
|% -2,55
|
|EKGYO
|9,07
|1.961.164.416
|% 2,37
|
|EKGYO
|9,07
|1.961.164.416
|% 2,37
|
|YKBNK
|14,44
|1.011.680.754
|% -0,14
|
|KLSER
|52,25
|3.074.162.989
|% 7,38
|
|ISCTR
|15,97
|907.502.768
|% -0,56
|
|ZOREN
|4,24
|237.844.409
|% -1,17
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9962
|27,0017
|% 0,33
|
|Euro
|29,6441
|29,6582
|% -0,03
|
|Sterlin
|34,2685
|34,4404
|% 0,16
|
|Frank
|30,7127
|30,8977
|% -0,04
|
|Riyal
|7,1761
|7,2121
|% 0,33
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,78
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|11.249
|11.419
|0,00
|
|Tam
|10.964
|11.037
|-67,00
|
|Yarım
|5.486
|5.544
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.772
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,36
|-0,10
|
|B. Petrol
|85,61
|85,61
|-0,63
|
Seans Raporu
11:59
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