***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerdar Gürsoy 2005-2009 Deniz Yatırım A.Ş.Müşteri Temsilcisi.2009-2010 Denizbank A.Ş.Bireysel Bankacılık Yetkilisi,2010-devam ediyor Inveo Portföy YönetimiA.Ş. portföy Yöneticisi Düzey 3 Lisansı,Türev LisansıGÖKHAN YAZICI 2016 GFO Yönetim Danışmanlık A.Ş-Direktör, 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetim Müdürü Düzey 3 Lisansı,Türev Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190528BIST