***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarKubilay ÖZALP Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürİsmail Barış ÖZİSTEK Inveo Portföy yönetimi A.Ş.,Yönetim Kurulu Üyesi 5 yıldan fazlaBurak BALIK 5 yıldan fazlaHaluk NİŞLİ Inveo Ventures,Genel Müdür (2022-Devam),Thread İn Motion-Strateji ve Finans Direktörü (2019-2022)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196631BIST