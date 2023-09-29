***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.09.2023 17:59
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Kubilay ÖZALP Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür
İsmail Barış ÖZİSTEK 2019-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 5 yıldan fazla
Burak BALIK 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Girişim Sermayesi Müdürü 5 yıldan fazla
Hasan Halim ÇUN 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kenan ÇINAR 2017-Devam Intetra Elektronik San.ve Tic.A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı
John SYTMEN 2007-Devam Sytmen Danışmanlık Kurucu ortak/Genel Müdür
Serdar TİYEK 2011-Devam Intetra
Muhammed Atilla SEVİM 2021-Devam Yıldız Teknik ünv. Öğretim Görevlisi
Mesut ÖZER 2020-Devam Manastır, Yönetici Ortak
Bedir KURTULUŞ 2021-Devam Intetra, Bütçe ve Raporlama Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198277
BIST