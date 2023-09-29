***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarKubilay ÖZALP Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel MüdürİSMAİL BARIŞ ÖZİSTEK 2019-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 5 yıldan fazlaBURAK BALIK 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Girişim Sermayesi Müdürü 5 yıldan fazlaHasan Halim ÇUN 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.ş. Yönetim Kurulu Başkan VekiliKerim POLAT 2013-Devam Polat Holding ve Şirketleri Yönetim Kurulu Başkan VekiliKaan YÜCEL 2021-Devam Polat Holding ve Şirketleri Yönetim Kurulu ÜyesiNeşet Özgür CİRELİ 2022-Devam Poltech Elektronik Sistemleri Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiOktay HATIRNAZ 2016-Devam Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı CFOFikret NAS 2021-Devam Polat Holding A.Ş. Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Grup BaşkanıArkın AKBAY 2021-Devam Polat Holding A.Ş. Enerji Sektör Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198279BIST