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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.09.2023 18:02
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
KUBİLAY ÖZALP Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür
İSMAİL BARIŞ ÖZİSTEK 2019-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi 5 Yıldan Fazla
BURAK BALIK 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.Girişim Sermayesi Müdürü 5 Yıldan Fazla
Hasan Halim ÇUN 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Metehan HASANOĞLU 2016-Devam Bronto Bilişim İletişim Danışmanlık -Genel Müdür
Doğan Murat ERGİN 2019-Devam Merit İnternational Hotels And Resort-Pazarlama Şefi
Fabrizio CASARETTO 2016-Devam Riskyöneti Şirket Sahibi
Hamit Nejat CANITEZ 2016-Devam Merit İnternational A.Ş. CFO




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198282


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TARKM 407,50 389.899.246 % 9,99  
QNBFB 403,90 86.683.806 % 9,99  
ULAS 18,82 6.847.755 % 9,99  
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Altın Gr. 1.634 1.635 -7,90  
Cumhuriyet 11.204 11.373 -34,00  
Tam 10.892 11.044 -44,00  
Yarım 5.463 5.545 -22,00  
Çeyrek 2.723 2.772 -11,00  
Gümüş.Ons 22,29 22,32 -0,32  
Gümüş Gr. 19,75 19,76 -0,17  
B. Petrol 92,66 92,66 -0,44  
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