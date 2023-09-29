***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarKubilay ÖZALP Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürİsmail Barış ÖZİSTEK Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. yönetim kurulu üyesi 5 yıldan fazla tecrübeye sahipBurak BALIK Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.Girişim Sermayesi Müdürü 5 yıldan fazla tecrübeye sahipOnur TOPAÇ Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ceo ve Yönetim Kurulu Başkan VekiliHasan Halim ÇUN 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan VekiliOrhan Kenan ÇOLPAN BV Teknoloji İş Geliştirme ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198284BIST