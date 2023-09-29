***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.09.2023 18:03
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Kubilay ÖZALP Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür
İsmail Barış ÖZİSTEK 2019- Devam Inveo Portföy yönetimi A.Ş.,Yönetim Kurulu Üyesi 5 Yıldan fazla
Burak BALIK 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Girişim Sermayesi Müdürü 5 Yıldan fazla
Hasan Halim ÇUN 2021- Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ahmed Faruk KARSLI 2015-Devam Papara Chairman of the Board
İlker DİKER 2020-Devam Papara Co-Founder-Vice President of the Executive Board April
Emre KENCİ 2022-Devam Papara Ceo
Cenap DOĞRU 2018-Devam Papara COO/Managing Partner
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198285
BIST