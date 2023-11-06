***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az % 80?ini devamlı olarak yabancı (G-20 Ülkeleri) ortaklık paylarına yatırılır. G-20 Ülkelerinde faaliyet gösteren ve bu ülkelerin sermaye piyasalarına kote olmuş ya da baska bir ülkede kurulmuş olmakla birlikte, faaliyetlerinin önemli bir bölümünü G-20 ülkelerinde gerçekleştiren şirketlerinin ortaklık payları yukarıda yer alan G-20 ülkeleri ortaklık payları kapsamında sayılmaktadır. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214355BIST