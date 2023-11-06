***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriYatırımcılara mevduat getirisinin üzerinde getiri sağlamaktır. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, başta pair-trading olmak üzere tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir portföy yönetim stratejisi izlenir. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214357BIST