***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.11.2023 13:47
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Yatırımcılara mevduat getirisinin üzerinde getiri sağlamaktır. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, başta pair-trading olmak üzere tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir portföy yönetim stratejisi izlenir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214357
BIST
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18:057.868
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.793
|
|Önceki Kapanış
|: 7.868
|
7.789
En Yüksek
7.900
18:0528,4560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0165
|Açılış
|: 28,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4300
|
28,6403
En Düşük
28,3660
18:0530,5028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0069
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4500
|
30,6859
En Düşük
30,4246
18:051.806,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,19
|Açılış
|: 1.806,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.808,37
|
1.819,97
En Düşük
1.804,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|1.170,00
|85.166.138
|% 10,01
|
|CWENE
|332,75
|730.552.761
|% 10,00
|
|MAKIM
|57,75
|35.771.222
|% 10,00
|
|KGYO
|40,26
|47.166.652
|% 10,00
|
|HATSN
|64,90
|220.532.688
|% 10,00
|
|DITAS
|20,52
|6.517.882
|% -32,32
|
|VANGD
|28,34
|12.196.412
|% -9,97
|
|MRSHL
|1.530,00
|100.076.079
|% -9,95
|
|FENER
|124,30
|1.228.282.486
|% -7,93
|
|CMBTN
|1.536,00
|94.817.789
|% -7,36
|
|THYAO
|226,20
|7.858.168.434
|% 0,22
|
|TUPRS
|153,20
|5.726.577.672
|% 2,41
|
|BRSAN
|855,50
|2.701.972.683
|% -5,30
|
|ASTOR
|122,30
|2.620.020.886
|% 1,66
|
|PETKM
|20,30
|2.440.798.214
|% 4,32
|
|EKGYO
|6,77
|1.442.336.997
|% 2,89
|
|ZOREN
|5,44
|1.073.192.085
|% 2,64
|
|PETKM
|20,30
|2.440.798.214
|% 4,32
|
|ODAS
|11,77
|1.294.668.140
|% 2,62
|
|YKBNK
|17,67
|1.932.401.547
|% 2,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4408
|28,4583
|% 0,07
|
|Euro
|30,4793
|30,4947
|% -0,05
|
|Sterlin
|34,9866
|35,1621
|% -0,03
|
|Frank
|31,4963
|31,6861
|% -0,04
|
|Riyal
|7,5611
|7,5990
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,90
|22,94
|% 0,66
|
|Platin
|906,58
|908,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.101,48
|1.108,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,68
|84,68
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.974,72
|1.974,95
|% 0,66
|