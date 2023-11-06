***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az % 80?i devamlı olarak yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyüne ağırlıklı olarak kısa vadeli devlet ve özel sektör borçlanma araçları dahil edilir. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındadır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilir. 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214359BIST