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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

06.11.2023 13:48
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az % 80?i devamlı olarak yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyüne ağırlıklı olarak kısa vadeli devlet ve özel sektör borçlanma araçları dahil edilir. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındadır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilir. 1




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214359


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 1.170,00 85.166.138 % 10,01  
CWENE 332,75 730.552.761 % 10,00  
MAKIM 57,75 35.771.222 % 10,00  
KGYO 40,26 47.166.652 % 10,00  
HATSN 64,90 220.532.688 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,4408 28,4583 % 0,07  
Euro 30,4793 30,4947 % -0,05  
Sterlin 34,9866 35,1621 % -0,03  
Frank 31,4963 31,6861 % -0,04  
Riyal 7,5611 7,5990 % 0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,90 22,94 % 0,66  
Platin 906,58 908,35 % 0,66  
Paladyum 1.101,48 1.108,40 % 0,66  
Brent Pet. 84,68 84,68 % 0,66  
Altın Ons 1.974,72 1.974,95 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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