***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.11.2023 13:53
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amacıyla, ağırlıklı olarak, genel ekonominin üzerinde büyüme potansiyeline sahip olan ve temel değerleme yaklaşımları ve analiz yöntemleri kullanılarak sektör ve piyasa çarpanlarına göre piyasada düşük fiyatlarda İşlem gören ve değer kazanma potansiyeli yüksek olan şirketlere odaklanmaktır. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214366
BIST
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18:057.868
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.793
|
|Önceki Kapanış
|: 7.868
|
7.789
En Yüksek
7.900
18:0528,4555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0160
|Açılış
|: 28,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4300
|
28,6403
En Düşük
28,3660
18:0530,5005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0092
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4500
|
30,6859
En Düşük
30,4246
18:051.806,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,05
|Açılış
|: 1.806,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.808,37
|
1.819,97
En Düşük
1.804,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|1.170,00
|85.166.138
|% 10,01
|
|CWENE
|332,75
|730.552.761
|% 10,00
|
|MAKIM
|57,75
|35.771.222
|% 10,00
|
|KGYO
|40,26
|47.166.652
|% 10,00
|
|HATSN
|64,90
|220.532.688
|% 10,00
|
|DITAS
|20,52
|6.517.882
|% -32,32
|
|VANGD
|28,34
|12.196.412
|% -9,97
|
|MRSHL
|1.530,00
|100.076.079
|% -9,95
|
|FENER
|124,30
|1.228.282.486
|% -7,93
|
|CMBTN
|1.536,00
|94.817.789
|% -7,36
|
|THYAO
|226,20
|7.858.168.434
|% 0,22
|
|TUPRS
|153,20
|5.726.577.672
|% 2,41
|
|BRSAN
|855,50
|2.701.972.683
|% -5,30
|
|ASTOR
|122,30
|2.620.020.886
|% 1,66
|
|PETKM
|20,30
|2.440.798.214
|% 4,32
|
|EKGYO
|6,77
|1.442.336.997
|% 2,89
|
|ZOREN
|5,44
|1.073.192.085
|% 2,64
|
|PETKM
|20,30
|2.440.798.214
|% 4,32
|
|ODAS
|11,77
|1.294.668.140
|% 2,62
|
|YKBNK
|17,67
|1.932.401.547
|% 2,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4422
|28,4555
|% 0,06
|
|Euro
|30,4789
|30,5005
|% -0,03
|
|Sterlin
|34,9959
|35,1714
|% -0,00
|
|Frank
|31,5000
|31,6898
|% -0,03
|
|Riyal
|7,5619
|7,5998
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,91
|22,93
|% 0,66
|
|Platin
|906,17
|908,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.103,97
|1.108,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,80
|84,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.974,31
|1.974,59
|% 0,66
|