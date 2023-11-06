***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un yatırım stratejisi Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amacıyla, ağırlıklı olarak, genel ekonominin üzerinde büyüme potansiyeline sahip olan ve temel değerleme yaklaşımları ve analiz yöntemleri kullanılarak sektör ve piyasa çarpanlarına göre piyasada düşük fiyatlarda İşlem gören ve değer kazanma potansiyeli yüksek olan şirketlere odaklanmaktır. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214366BIST