***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un yatırım stratejisi ve temel amacı pay piyasası, diğer TL ve yabancı para cinsi yatırım araçları ile sermaye piyasası araçlarına ve finansal işlemlere orta vadeli bir bakış açısıyla yatırım yaparak yüksek getiri sağlamaktır. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214367BIST