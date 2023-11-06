***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon orta ve uzun vadede döviz bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflenmekte olup, başta pair-trading olmak üzere tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı amaçlayan bir portföy yönetim stratejisi izlemektedir. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214383BIST