***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.11.2023 13:58
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Değişken piyasa koşullarına göre fonun esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenir. Fon yöneticisi, fon portföyünü oluştururken varlık sınırlarını risk-getiri açısından ele alır ve portföyün getirisini azami düzeye çıkarmaya çalışırken aynı zamanda portföyün alabileceği maksimum ve minimum risk seviyelerinin içinde kalmayı hedefler. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214399
BIST
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18:057.868
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.793
|
|Önceki Kapanış
|: 7.868
|
7.789
En Yüksek
7.900
18:0528,4750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0355
|Açılış
|: 28,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4300
|
28,6403
En Düşük
28,3660
18:0530,5030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0067
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4500
|
30,6859
En Düşük
30,4246
18:051.806,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,19
|Açılış
|: 1.806,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.808,37
|
1.819,97
En Düşük
1.804,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|1.170,00
|85.166.138
|% 10,01
|
|CWENE
|332,75
|730.552.761
|% 10,00
|
|MAKIM
|57,75
|35.771.222
|% 10,00
|
|KGYO
|40,26
|47.166.652
|% 10,00
|
|HATSN
|64,90
|220.532.688
|% 10,00
|
|DITAS
|20,52
|6.517.882
|% -32,32
|
|VANGD
|28,34
|12.196.412
|% -9,97
|
|MRSHL
|1.530,00
|100.076.079
|% -9,95
|
|FENER
|124,30
|1.228.282.486
|% -7,93
|
|CMBTN
|1.536,00
|94.817.789
|% -7,36
|
|THYAO
|226,20
|7.858.168.434
|% 0,22
|
|TUPRS
|153,20
|5.726.577.672
|% 2,41
|
|BRSAN
|855,50
|2.701.972.683
|% -5,30
|
|ASTOR
|122,30
|2.620.020.886
|% 1,66
|
|PETKM
|20,30
|2.440.798.214
|% 4,32
|
|EKGYO
|6,77
|1.442.336.997
|% 2,89
|
|ZOREN
|5,44
|1.073.192.085
|% 2,64
|
|PETKM
|20,30
|2.440.798.214
|% 4,32
|
|ODAS
|11,77
|1.294.668.140
|% 2,62
|
|YKBNK
|17,67
|1.932.401.547
|% 2,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4422
|28,4555
|% 0,06
|
|Euro
|30,4789
|30,5005
|% -0,03
|
|Sterlin
|34,9959
|35,1714
|% -0,00
|
|Frank
|31,5000
|31,6898
|% -0,03
|
|Riyal
|7,5619
|7,5998
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,91
|22,93
|% 0,66
|
|Platin
|906,17
|908,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.103,97
|1.108,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,80
|84,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.974,31
|1.974,59
|% 0,66
|