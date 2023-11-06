***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriDeğişken piyasa koşullarına göre fonun esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenir. Fon yöneticisi, fon portföyünü oluştururken varlık sınırlarını risk-getiri açısından ele alır ve portföyün getirisini azami düzeye çıkarmaya çalışırken aynı zamanda portföyün alabileceği maksimum ve minimum risk seviyelerinin içinde kalmayı hedefler. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214399BIST