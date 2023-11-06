***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.11.2023 14:00
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değeri, yalnızca TL olmak koşuluyla, BİST Yıldız Pazar?da işlem gören ortaklık paylarına, bu paylara dayalı vadeli kontratlara ve BİST endeks sözleşmelerine yatırılarak paylar ve vadeli kontratlar arasındaki fiyat farklılıklarından kaynaklanan istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirilerek gelir elde etmeyi ve portföy değerini artırmayı hedeflemektir. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214403
BIST
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18:057.868
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.793
|
|Önceki Kapanış
|: 7.868
|
7.789
En Yüksek
7.900
18:0528,4750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0355
|Açılış
|: 28,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4300
|
28,6403
En Düşük
28,3660
18:0530,5030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0067
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4500
|
30,6859
En Düşük
30,4246
18:051.806,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,19
|Açılış
|: 1.806,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.808,37
|
1.819,97
En Düşük
1.804,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|1.170,00
|85.166.138
|% 10,01
|
|CWENE
|332,75
|730.552.761
|% 10,00
|
|MAKIM
|57,75
|35.771.222
|% 10,00
|
|KGYO
|40,26
|47.166.652
|% 10,00
|
|HATSN
|64,90
|220.532.688
|% 10,00
|
|DITAS
|20,52
|6.517.882
|% -32,32
|
|VANGD
|28,34
|12.196.412
|% -9,97
|
|MRSHL
|1.530,00
|100.076.079
|% -9,95
|
|FENER
|124,30
|1.228.282.486
|% -7,93
|
|CMBTN
|1.536,00
|94.817.789
|% -7,36
|
|THYAO
|226,20
|7.858.168.434
|% 0,22
|
|TUPRS
|153,20
|5.726.577.672
|% 2,41
|
|BRSAN
|855,50
|2.701.972.683
|% -5,30
|
|ASTOR
|122,30
|2.620.020.886
|% 1,66
|
|PETKM
|20,30
|2.440.798.214
|% 4,32
|
|EKGYO
|6,77
|1.442.336.997
|% 2,89
|
|ZOREN
|5,44
|1.073.192.085
|% 2,64
|
|PETKM
|20,30
|2.440.798.214
|% 4,32
|
|ODAS
|11,77
|1.294.668.140
|% 2,62
|
|YKBNK
|17,67
|1.932.401.547
|% 2,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4422
|28,4555
|% 0,06
|
|Euro
|30,4789
|30,5005
|% -0,03
|
|Sterlin
|34,9959
|35,1714
|% -0,00
|
|Frank
|31,5000
|31,6898
|% -0,03
|
|Riyal
|7,5619
|7,5998
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,91
|22,93
|% 0,66
|
|Platin
|906,17
|908,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.103,97
|1.108,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,80
|84,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.974,31
|1.974,59
|% 0,66
|