***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.11.2023 14:01
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yalnızca TL olmak koşuluyla, BİST'te işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhan haklarında, varantlarda ve BİST'te işlem gören türev ürünlerde gün içi fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemlerle kapitalize ederek sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı hedeflemektedir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214405
BIST
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18:057.868
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.793
|
|Önceki Kapanış
|: 7.868
|
7.789
En Yüksek
7.900
18:0528,4560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0165
|Açılış
|: 28,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4300
|
28,6403
En Düşük
28,3660
18:0530,5028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0069
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4500
|
30,6859
En Düşük
30,4246
18:051.806,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,19
|Açılış
|: 1.806,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.808,37
|
1.819,97
En Düşük
1.804,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|1.170,00
|85.166.138
|% 10,01
|
|CWENE
|332,75
|730.552.761
|% 10,00
|
|MAKIM
|57,75
|35.771.222
|% 10,00
|
|KGYO
|40,26
|47.166.652
|% 10,00
|
|HATSN
|64,90
|220.532.688
|% 10,00
|
|DITAS
|20,52
|6.517.882
|% -32,32
|
|VANGD
|28,34
|12.196.412
|% -9,97
|
|MRSHL
|1.530,00
|100.076.079
|% -9,95
|
|FENER
|124,30
|1.228.282.486
|% -7,93
|
|CMBTN
|1.536,00
|94.817.789
|% -7,36
|
|THYAO
|226,20
|7.858.168.434
|% 0,22
|
|TUPRS
|153,20
|5.726.577.672
|% 2,41
|
|BRSAN
|855,50
|2.701.972.683
|% -5,30
|
|ASTOR
|122,30
|2.620.020.886
|% 1,66
|
|PETKM
|20,30
|2.440.798.214
|% 4,32
|
|EKGYO
|6,77
|1.442.336.997
|% 2,89
|
|ZOREN
|5,44
|1.073.192.085
|% 2,64
|
|PETKM
|20,30
|2.440.798.214
|% 4,32
|
|ODAS
|11,77
|1.294.668.140
|% 2,62
|
|YKBNK
|17,67
|1.932.401.547
|% 2,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4492
|28,4560
|% 0,06
|
|Euro
|30,4791
|30,5028
|% -0,02
|
|Sterlin
|34,9933
|35,1688
|% -0,01
|
|Frank
|31,5015
|31,6913
|% -0,03
|
|Riyal
|7,5615
|7,5994
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,90
|22,94
|% 0,66
|
|Platin
|906,58
|908,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.101,48
|1.108,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,68
|84,68
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.974,72
|1.974,95
|% 0,66
|