***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyünün en az %51'i devamlı olarak BİST'te işlem gören ortaklık paylarına yatırılır. Fonun hedefi, orta ve uzun vadede TLREF getirisinin üzerinde getiri sağlamaktır. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214406BIST